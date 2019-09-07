غاب الطيار.. فقادها “خفيف ظل” بسلام. شاهد

لم يدم “أسى وتذمر” ركاب طائرة بريطانية طويلا يوم الأحد الماضي، وهم يتلقون خبرا مفاده أن رحلة الطائرة التي كانت ستقلهم من مطار مانشستر إلى منطقة أليكانتي سيتم تأجيلها على الأقل ساعتين، وأن عليهم الانتظار طيلة هذه الفترة، بسبب غياب غير متوقع لقائد الطائرة عن الرحلة، وسط تكهنات بإلغاء الرحلة إذا لم يتم تأمين قائد بديل للرحلة، لكن راكبا “خفيف الظل” سرعان ما أنقذ الموقف، وفق ما أظهره مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

مايكل برادلي ظهر في مقطع الفيديو وهو يبلغ الركاب أن بوسعه أن يقود الطائرة بأمان، وأن تنطلق في موعدها المحدد، وأن عليهم عدم القلق لأن زوجته وأطفاله موجودون على متن الطائرة، لكن المفاجأة التي أظهرها برادلي للمسافرين المتذمرين من تأجيل رحلتهم هي أنه يمتلك رخصة لقيادة الطائرات، وأنه أكثر من مؤهل للإقلاع بهم والوصول إلى وجهتهم بسلام، قبل أن يكشف لهم أنه منح رخصة لقيادة الطائرات من ذات الشركة التي أعلنت عن تأجيل رحلتها.

وإزاء موافقة الركاب، وموافقة الشركة مالكة الطائرة، فقد أقلع برادلي من مانشستر باتجاه إليكانتي بسلام، وهو ما أصبح حديثا للرأي العام، لكن الشركة التي استمعت إلى ملاحظات نقدية بشأن ما إذا كان مسموحا لأي قائد طائرة أن يقلع برحلة، ويُعرّض الركاب للخطر، قالت الشركة إن إجراء الشركة متطابق من القوانين واللوائح، وأن برادلي لديه سجل خال من المشاكل، وحسن السلوك.

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