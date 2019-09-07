5 أفلام تُحاكي قصة “ليبي الأمازون”

أثارت قصة الليبي الذي عثرت عليه السلطات البرازيلية في غابات الأمازون بعد أن عاش فيها منذ العام 2012 الكثير من الفضول لمعرفة تفاصيل قصته.

وتبيّن أن المواطن الليبي الحسين ناصر قرر الانعزال عن العالم والعيش منفرداً وحيداً في غابات الأمازون التي يقع غالبيتها في البرازيل، منذ العام 2012 وذلك بعد أن غادر بلاده في 1995، حتى ظن المقربون منه أنه مات.

قصة الحسين ليست الأولى، بل سبقه الكثيرون إلى هذا القرار، ولكن غالبية هؤلاء كانوا على شاشات السينما، وإليك أبرز الأفلام التي حاكت هذه القصة (دون حرق الأحداث والنهاية):

“وحيداً في البرية”، وهو فيلم من إخراج شون بين ويستند على قصة حقيقية لشاب أمريكي تخرج من الجامعة، فعاد إلى المنزل وجمع أغراضه الأساسية، وأحرق جواز سفره وأمواله، وقرر الذهاب وحيداً إلى البرية لينعزل عن العالم ويعيش لوحده، ويمرّ خلال رحلته بالكثير من الأحداث الصعبة والغريبة.

يحاول الفيلم وبشكلٍ فلسفيّ الغوص في أعماق النفس البشرية التي تميل إلى التأمل والتفكير، وتحليل الأسباب النفسية والاجتماعية التي دفعت بهذا الشاب أن يتخذ هذا القرار.

يحكي أيضاً قصة حقيقية لرجل أسترالي قرر الذهاب في رحلة إلى أخاديد ولاية أريزونا الأمريكية، ولكن دوافعه هذه المرة مختلفة بعض الشيء، فهو يعاني بعض المشاكل الاجتماعية، ويريد الذهاب إلى مكانٍ منعزل بهدف خوض المغامرات دون أن يُبلغ أحداً أين وجهته ويقوم بإغلاق كافة وسائل التواصل مثل الهاتف.

لكن الكارثة تحدث حين يسقط في أخدود أرضي عميق بمكانٍ لا يصل إليه أحد وتُغلق على يده صخرة كبيرة ولا يستطيع الحركة، فيواجه خطر الجوع والعطش، فيضطر إلى تشغيل الكاميرا وتسجيل يومياته، ولكن بالنهاية: كيف سيخرج من هذا المأزق؟

يدور الفيلم في قالب تشويقي رائع ونجح جيمس فرانكو بطل الفيلم أن يقوم بتجسيده بشكلٍ قوي حتى تم ترشيحه لجائزة الأوسكار عن جائزة أحسن ممثل رئيسي.

يستندُ هذا الفيلم إلى رواية “حياة باي” واستطاع في عام 2012 أن يحقق أرقاماً قياسية ويفوز بالكثير من جوائز الأوسكار، ويروي قصة شاب هندي يبحث عن الحقيقة وسر الوجود في قالب فلسفي فكري عميق جداً، ويجد الشاب نفسه في قارب تائه بعرض المحيط مع نمر مفترس، وذلك بعد أن غرقت السفينة التي كانت في طريقها مع أهله إلى كندا ووفاة أهله والحيوانات التي اصطحبوها.

يواجه الشاب خطر الموت سواء جوعاً، عطشاً، أو افتراساً من النمر الجائع، ولكنه يتأقلم مع الوضع الصعب.

وهو فيلم من روائع توم هانكس، ويحكي قصة طيار يعمل في شركة توصيل الطرود، ولكنها تتحطم فوق المياه فيجد الطيار نفسه وحيداً على جزيرة نائية ولا يصل إليها أحد، فيضطر إلى صناعة حياة خاصة به لسنواتٍ طويلة.

إذا كان أبطال الأفلام السابقة انعزلوا عن العالم برّاً وبحراً، فهنا مات ديمون بطل فيلم “المريخي” وجد نفسه معزولاً على كوكب المريخ بعد فقدان من معه من مبعوثي رحلة فضائية، ولكن بطل الفيلم لا يستسلم للواقع ويتمسك بالأمل وحيداً على كوكب المريخ، فيبدأ بمحاولة بناء إتصال مع كوكب الأرض، من ثم يحاول التغلب على العوامل البيولوجية والفسيولوجية الصعبة على كوكل المريخ بتطويعها بيده.

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