ديك فرنسي يربح قضية ويستمر في الصياح

ربح الديك موريس القضية التي رفعها عجوزان ضده، حيث كان مطالبا بالتوقف عن الصياح لأنه يزعجهما بصياحه في وقت مبكر.

ووقعت أحداث هذه القصة في بلدة شارنت ماريتيم الفرنسية، حيث بدأ العجوزان بيرون في العام 2017 بتذمرهما من صياح الديك، مما اضطر 155 شخصا من سكان القرية لتوقيع عريضتين يقفان من خلالها إلى جانب الديك موريس.

الأمر الذي دفع العجوزان بيرون إلى رفع دعوة ضد الديك إلى محكمة البلدية، وطالبا من خلالها بتعويض مالي بقيمة 1000 دولار أميركي.

وعقدت المحكمة جلستها الأولى في القضية في يوليو الماضي، قبل أن تؤجلها إلى 5 سبتمبر الجاري بسبب عدم حضور الديك والعجوزين.

وفي يوم 5 سبتمبر الجاري، أعلنت المحكمة رفضها للقضية، وحكمت لصالح الديك موريس، وسمحت له بالاستمرار في الصياح في الصباح الباكر.

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