طريقة “سهلة وفعّالة” لإعادة بريق الذهب

اكتشفت بريطانية تدعى “آن ماري نورمان” طريقة سهلة لتنظيف المجوهرات وإعادة لمعانها.

حيث لجأت المرأة التي تقطن في العاصمة الإنجليزية لندن إلى مزج كمية من بخاخ التنظيف بماء ساخن، ومن ثم قامت بوضع الأساور والمجوهرات فيها، وتركتها لمدة 5 دقائق.

وتفاجأت بعدها بزوال جميع الأوساخ المتراكمة عن أساورها وحليها، وعبرت عن دهشتها من كمية الأوساخ الكبيرة التي كانت موجودة على أساورها، وطالبت النساء بغسل مجوهراتهن باستمرار، وعدم إهمال هذا الأمر أبدا.

بعد ذلك قامت المرأة بمشاركة هذه الطريقة عبر صفحتها على “فيسبوك” الأمر الذي أدى لانتشار الخبر ووصوله إلى عدد كبير من النساء اللواتي قمن بتجريب الطريقة، وعبرن عن إعجابهن بها.

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