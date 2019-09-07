ويكيبيديا تصلح “خللا مفاجئا” أوقفها عن العمل

تمكن المشرفون على موسوعة ويكيبيديا من إصلاح العطل المفاجئ الذي أصاب الموسوعة الأشهر على مستوى الإنترنت، والذي منع المستخدمين من الوصول إلى صفحاتها.

وتوقفت ويكيبيديا عن العمل لفترة وجيزة في عدة مناطق كأوروبا وتحديدا في إيطاليا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، بولندا، ودول الشرق الأوسط.

حيث تفاجأ المستخدمون بعدم قدرتهم على الوصول إلى المحتوى الذي تقدمه الموسوعة سواء دخلوا من الهواتف الذكية أو الحواسيب المحمولة.

وقامت ويكيبيديا بإصلاح العطل بشكل سريع دون أن تفصح عن الأسباب التي أدت إلى حدوثه.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا العطل، إذ سبق أن تعرضت الموسوعة لعطل مماثل قبل حوالي عامين.

الجدير بالذكر أن ويكيبيديا تعد أضخم المواقع العالمية، حيث تحتوي على أكثر من 46 مليون مقال، تم كتابتهم بـ300 لغة مختلفة، ويزورها شهريا أكثر من 1.4 مليون مستخدم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية