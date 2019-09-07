بطريقة مميزة.. هندية تخسر 27 كغم من وزنها

عانت الشابة الهندية أكانشا سريفاستافا البالغة من العمر 30 عاما من الوزن الزائد منذ عدة سنوات نتيجة لاتباعها أسلوب حياة خاطئ.

وكانت أكانشا تعتمد بشكل رئيسي على الوجبات السريعة خلال عملها في مجال تكنولوجيا المعلومات، كما أنها كانت تسهر لأوقات متأخرة من أجل العمل.

ووصل وزن أكانشا وهي في سن الـ25 إلى 80 كغم الأمر الذي أرهقها جسديا ونفسيا، وأفقدها ثقتها بنفسها مما دفعها لاتباع طريقة مميزة ساعدتها على خسارة وزنها الزائد خلال عام ونصف.

حيث بدأت أكانشا بتغيير عاداتها غير الصحية، فتوقفت عن تناول الوجبات السريعة واستعاضت عنها بالخضراوات والفواكه، كما نظمت أوقات نومها، حيث أصبحت تنام باكرا وتستيقظ باكرا، كما أكثرت من شرب السوائل وبخاصة الماء، بالإضافة إلى ذلك فإنها بدأت بممارسة الرياضة بمعدل 3 مرات في الأسبوع.

ونتيجة لهذه التغييرات استطاعت الشابة الهندية خسارة 27 كغم من وزنها الأمر الذي أعاد ثقتها لنفسها ومنحها راحة نفسية.

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