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يوتيوب تطلق قسما خاصا بالموضة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت شركة يوتيوب بإطلاق قسم خاص بعالم الموضة والأزياء، ستنضم من خلاله لعالم الأزياء بحيث يمكن لعشاق الأزياء متابعة هذا العالم مثل متابعة أي قناة على يوتيوب.

وعمدت يوتيوب إلى جمع المحتوى الذي قدمته كبرى العلامات التجارية في عالم الأزياء والموضة كديو وبراندا، بالإضافة إلى محتوى المكياج ومقاطع تعليم المكياج، وكافة التدوينات المتعلقة بعالم الموضة والأزياء والتجميل في قسم واحد.

وأضافت يوتيوب أقساما فرعية لقسم الموضة متعلقة بحياة عارضات الأزياء، الممثلين، المشاهير، وبالترويج لصانعي محتوى الموضة والتجميل.

الجدير بالذكر أن فيديوهات الموضة شهدت 168 مليون زيارة العام الماضي، كما أن عدد القنوات المختصة بالموضة والتجميل ازداد كثيرا في السنوات الأخيرة، الأمر الذي دفع يوتيوب لتخصيص قسم خاص لها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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