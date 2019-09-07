لوجيتك تطلق فأرة تستخدم باليد اليمنى فقط

كشفت شركة لوجيتك السويسرية عن فأرة لاسلكية تستخدم باليد اليمنى فقط أطلق عليها اسم MX Master3.

وصممت الشركة السويسرية فأرتها بصورة مشابهة لفأرة MX Vertical المريحة، دون أن تصمم بشكل عامودي مثلها، لكي تكون مخصصة للعمل باليد اليمنى فقط.

وستحتوي الفأرة الجديدة على طارة تمرير مزودة بتقنية Magspeed الكهرومغناطيسية التي تتميز بدقتها وسرعتها.

وزودت لوجيتك الفأرة بزرين رئيسيين، وآخرين إضافيين، وطارة للإبهام، بالإضافة إلى ملفات تعريف الاستخدام التي تساعد على برمجة الأزرار لمختلف البرامج.

ومن خلال البلوتوث أو تقنية لوجيتك Unifying ستكون الفأرة قادرة على الاتصال بـ3 أجهزة تعمل بنظام مايكروسوف ويندوز، وآبل ماك، ولينوكس، والتنقل بينها من خلال نقرة واحدة بكل سهولة من خلال تنزيل برنامج لوجيتك Flowمجانا.

وتتميز الفأرة ببطاريتها القوية التي تجعلها تعمل لمدة 70 يوما والتي يتم شحنها من خلال كابل USB-C، بالإضافة إلى قدرتها على العمل على الأسطح الناعمة والعاكسة بكل سهولة، وذلك نظرا لاحتوائها على مستشعر بدقة 4000 يدعم تقنية Darkfield.

الجدير بالذكر أن الشركة السويسرية ستطلق فأرتها الجديدة في الأسواق بسعر يصل إلى 109 يورو.

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