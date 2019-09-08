البشر ينتظرون “ناطحات سحاب” تحت الماء. اِعْرِف أكثر

قبل 250 عاماً مع انطلاق الثورة الصناعية في الدول المتقدمة حول العالم لم يكن أحد يُصدّق أن نتاج هذه الثورة ستذهل البشر حول العالم، ولم يكن أحد ليصدق إنتاج التلفزيون والمذياع الذي ظل عصيا على تصديق ملايين البشر الذين سمعوا عن قرب هذه الاختراعات، لكنهم رحلوا قبل أن يعيشوها، وهو أمر يتكرر اليوم إذ يجري التخطيط لثورة تكنولوجية جديدة تظهر آثارها بعد خمسين عاماً، لكن كثيرون لا يُصدقون أن هذه المنتجات قد تكون حقيقة بعد 50 عاماً.

العالم الصناعي يُخطط بعد 50 عاماً لحياة مختلفة تماما تحت الماء، وخارج كوكب الأرض، إذ يخطط علماء لناطحات سحاب تحت مياه البحار، وأن تكون مقاومة للزلازل، وأن يكون هنالك شوارع عامة وحدائق ومتنزهات ضخمة تحت مياه البحر، وأن تقوم طائرات خفيفة وسيارات أجرة، وكبسولات مائية تتسع لعشر أشخاص بإتمام عمليات النقل تحت الماء، إذ ستكون هناك مدن كاملة تحت الأرض.

ومن المفاجآت التي يخطط لها العلماء بعد خمسين عاما أن يكون هنالك حياة أخرى فوق سطح كواكب مجاورة للأرض، وأن يكون هنالك فنادق على متن الكواكب يصعد إليها من ضجروا من فكرة السياحة فوق كوكب الأرض وتحت مياه بحاره، والإقامة فيها لأيام وليالي طويلة، وهو ما يجعل مجرد التفكير بهذه الثورة بعد خمسين عاما هو أمر لا يُصدّق كما حصل تماما قبل 250 عاماً.

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