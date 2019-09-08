في أقل من 36 ساعة 3 اعتداءات مسلحة على مركز سبها الطبي

قال الناطق باسم مركز سبها الطبي أسامة

الوافي، الأحد، إن المركز تعرض لثلاثة اعتداءات مسلحة خلال 36 ساعة.

وأوضح الوافي، في تصريح للرائد، أن المركز

يعمل حاليًّا على استقبال الحالات الطارئة فقط، وقد أوقف استقبال حالات الكشف والحالات

المرضية الأخرى.

وأكد الوافي أن أفراد الإدارة والعاملين

وبعض الأطقم الطبية هم من يؤمنون المركز حاليا، موضحا أن الاعتداءات التي وقعت تسببت

بأضرار مباشرة لبعض العاملين بالمركز.

يُذكر أن بعض العاملين بمركز سبها الطبي

أعلنوا، الجمعة، إيقافهم استقبال الحالات غير الطارئة؛ بسبب تردي الأوضاع الأمنية وغياب

المؤسسات الأمنية بالمدينة.

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