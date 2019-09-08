“ضريبة الكلاب” تشعل الغضب في إسبانيا

أعلنت مدينة زامورا الإسبانية عن اتخاذها قرارا بفرض ضريبة بقيمة 9 يورو سنويا على الكلاب.

وبررت السلطات المختصة قرارها هذا بزيادة عدد الكلاب في المدينة، وقالت إن عدد الكلاب فاق عدد الأطفال، وبأن التخلص من فضلاتها أصبح أمرا مرهقا ومكلفا.

من جانبهم عبر سكان المدينة عن سخطهم من هذا القرار على الرغم من انخفاض قيمة الضريبة السنوية، وقالوا إن إزالة فضلات كلابهم من عمل السلطات المختصة في المدينة.

وستبدأ المدينة بتطبيق القانون الجديد بدءا من العام القادم، حيث سيجب على كل شخص دفع 9 يورو عن كل كلب يملكه.

ومن المتوقع أن يحصل مجلس المدينة على مبلغ يتراوح ما بين 55 ألف و99 ألف دولار سنويا نظرا لعدد الكلاب الكبير الموجود في المدينة.

وصرح مصدر مسؤول بأن مجلس المدينة سيستثمر الأموال التي سيجمعها من أجل إنشاء مناطق لسير الكلاب، ولإزالة فضلاتها.

ولا تعد زامورا المدينة الأولى في العالم التي تفرض مثل هذه الضريبة، إذ سبق وأن فرضت عدة مدن عالمية كلاهاي الهولندية ضرائب على الكلاب.

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