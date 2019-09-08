“رطوبة المنزل” تُرشد زوجين إلى كنز ثمين

تفاجأ الزوجان البريطانيان أليكس وبن كروفورد بعثورهما على كنز ثمين أثناء قيامها بصيانة وترميم منزلهما الجديد.

ووقعت أحداث هذه القصة في مدينة بليموث الإنجليزية، حيث اشترى زوجا منزلا أثريا يعود للقرن 18 وتحديدا للعصر الجورجي، وأثناء قيامها بإصلاح المنزل اكتشفا وجود رطوبة كبيرة في الطابق السفلي.

وتوقع الزوجان أن سبب الرطوبة هو أحد الجدران الموجودة في الطابق السفلي فعمدا إلى تكسيره ليتفاجؤوا بوجود غرفة سرية خلفه تحتوي على فناء وبئر تاريخي.

وأثناء بحثهما في البئر الجاف عثرا على عدد كبير من الأشياء الأثرية التي تعود لتلك الفترة كأزرار ملابس القوات البحرية البريطانية، وصليب يعود لليوبيل الستين للملكة فيكتوريا، بالإضافة إلى عدد آخر من الأشياء الأثرية.

وتوقع الزوجان أن يكون السكان السابقون استخدموا هذه البئر لإخفاء الأشياء بطريقة غير مباشرة.

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