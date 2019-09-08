كليب نجوى كرم الجديد يحقق “مشاهدات ضخمة”

استطاع كليب الفنانة اللبنانية نجوى كرم الجديد بعشق تفاصيلك تحقيق الأهداف المنشودة منه، حيث تجاوز حاجز الميلون مشاهدة على موقع يوتيوب، كما اقتحم قائمة الأعلى مشاهدة في عدد من الدول العالمية كالسويد، ألمانيا، وهولندا.

ويعد هذا الفيديو كليب الأول الذي تصوره شركة روتانا بطريقة البث المباشر، حيث قامت شمس الأغنية العربية بأداء أغنية بعشق تفاصيلك لأول مرة أمام جمهورها في البروني الواقعة في منطقة زحلة.

كما تم نقل الحفل بواسطة شاشات عملاقة إلى عدة مناطق كحمانا، جونيه، وجوزيه، وذلك من أجل إيصال الكليب إلى أكبر عدد ممكن من عشاق نجوى كرم.

الجدير بالذكر أن الفيديو كليب كان من إخراج وليد ناصيف، وإنتاج شركة روتانا

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