موتورولا تطلق هاتفا بـ”كاميرا رباعية”

كشفت شركة موتورولا الأميركية عن هاتف جديد بكاميرا رباعية أطلقت عليه اسم موتورولا One Zoom.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 675 الذي يتميز بسرعته وجودة أدائه.

وزودت الشركة الأميركية الهاتف بشاشة OLED مقاس 6.4 بوصة بدقة عرض 2340*1080 بيكسل، وستحتوي الشاشة على مستشعر بصمات مدمج فيها، وكاميرا أمامية بدقة 25 ميغا بيكسل.

أما بالنسبة للكاميرا الخلفية فجاءت رباعية، حيث بلغت دقة الكاميرا الأولى 48 ميغا بيكسل، والثانية بدقة 8 ميغا بيكسل، والثالثة بدقة 16 ميغا بيكسل وبعدسة 117، في حين ستأتي الرابعة بدقة 5 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 128 غيغا بايت، في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية إلى 4 غيغا بايت.

ويتميز الهاتف ببطاريته التي تأتي بسعة 4000 ميلي أمبير، وباحتوائه على منفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أن الشركة الأمريكية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق بسعر 450 دولارا أميركيا، دون أن تحدد الموعد الرسمي لإطلاقه.

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