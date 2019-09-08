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تيلجرام يضيف ميزات فريدة بالتحديث الجديد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار سعيها لتطوير وتحسين تطبيق تيلجرام قامت الشركة المصممة للتطبيق بإطلاق تحديث جديد له على أجهزة أندوريد وأي أو إس، أضافت من خلاله عدد من الميزات.

وتعد ميزة الرسائل المجدولة أهم الميزات التي أضيفت للتطبيق، حيث أصبح بإمكان المستخدم جدولة الرسائل التي يرغب بإرسالها، وتحديد تاريخ الإرسال ووقته.

ويتم هذا الأمر من خلال الضغط بشكل مطول على الرسالة التي يرغب الشخص بجدولتها، ومن ثم اختيار الوقت والتاريخ، ليقوم التطبيق بإرسالها في الوقت المحدد مع إرسال رسالة للمستخدم يبلغه فيها بإرسال الرسالة.

كما يمكن الاستفادة من الرسائل المجدولة ليذكر الشخص نفسه بالمواعيد والمناسبات الموجودة لديه.

وشمل التحديث إضافة ميزات أخرى منها تحديد لون خلفية المجموعة، زيادة في عدد الملصقات، بالإضافة إلى ميزة جديدة تتيح للمستخدم تحديد الأشخاص الذين يمكنهم رؤية رقم هاتفه.

وطلبت شركة تيلجرام من مستخدمي التطبيق تنصيب التحديث الجديد من أجل التمتع بالميزات الجديدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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