عابد فهد بطلا لـ”3 قصص درامية” بمسلسل واحد

يستعد الفنان السوري عابد فهد للعب دور البطولة في مسلسل جديد يتألف من 3 قصص درامية، وكل قصة ستسمر لمدة 10 حلقات.

وأشارت التقارير إلى الحلقات الـ10 الأولى ستأتي تحت عنوان “هوس” من تأليف ناديا الأحمر، وسيتم تصويرها في دمشق.

وسيلعب عابد فهد في هذه القصة دور طبيب تجميل يعشق زوجته بشكل كبير، ولكنها تتعرض لحادث سير يدخله في حالة غيبوبة “كوما”.

وبعد ذلك يتعرف على فتاة مولعة بعمليات التجميل، وتطلب منها أن يقوم بتجميلها بالطريقة التي يريدها، ليتفاجأ في النهاية أنه قام بتغيير ملاحمها لكي تصبح شبيهة بزوجته.

أما بالنسبة للعشاريات الأخرى فلم يتم الكشف عنها، وأكدت التقارير أن 3 نجمات مختلفات سيلعبن دور البطولة إلى جانب الفنان عابد فهد بواقع بطلة لكل عشارية، ومن المتوقع أن تكون نادي الراسي إحداهن، في حين يجرى التفاوض حاليا مع النجمتين المتبقيتين.

ومن المتوقع أن يتم تصوير هذا المسلسل في 3 مدن عربية هي دمشق، بيروت، وأبو ظبي.

يذكر أن الفنان السوري لعب خلال الموسم الرمضاني الماضي بطولة مسلسل دقيقة صمت الذي حقق ناجحا جماهيريا كبيرا.

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