دينون تطرح مكبر صوتي بتصميم عصري

كشفت شركة دينون اليابانية عن مكبر صوتي بتصميم عصري أطلقت عليه اسم PMA-150H.

ويتميز مكبر الصوت الجديد بدعمه لمختلف أنواع المساعدات الصوتية، وإمكانية تشغيل الواي فاي فيه من مختلف الأجهزة الرقمية والتناظرية.

ويعمل الجهاز الجديد مع جميع أنواع السماعات بقدرة 70 واط لكل قناة، كما يتيح للمستخدم الفرصة للاستماع للصوت بشكل نقي بفضل تقنية معالج الإشارة Advanced AL32 Processing Plus.

ومن الممكن وصل المقوي الموجود في الجهاز مع كافة الأجهزة الرقمية والتناظرية، نظرا لاحتوائه على محول USB-DAC، ومولف +UKHDAB.

وستساعد تقنية HEOS المدمجة المكبر على الوصول إلى مصادر الموسيقى من خلال شبكة Wlan اللاسلكية، أو تقنية البلوتوث، أو تقنية آبل Airplay2، أو سبوتيفاي Connect.

ويتم وصل الجهاز الجديد في أجهزة الحاسوب من خلال منفذ USB-B، كما يمكن الاستفادة منه بالنسبة لمستخدمي آبل من خلال دعم تقنية Airplay2 وتطبيقات المساعد الصوتي المختلفة كأليكسا وجوجل أسيسينت.

الجدير بالذكر أن الشركة اليابانية ستطرح المكبر الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى 1099 دولارا أميركيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية