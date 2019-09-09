هاتف هواوي Mate X سيصل للأسواق الشهر القادم

لأسباب كثيرة أعلنت هواوي تأجيل طرح هاتف Mate X أكثر من مرة للأسواق وأهم سبب بحسب تصاريح

الشركة هو ان يصل الهاتف لأيادي المستهلكين بأفضل جودة.

ربما الشركة كانت تريد الحصول على السبق وأولوية الطرح

في الأسواق ولكن عندما شاهدت ماحدث مع هاتف سامسونج جالكسي فولد فضلت تجنب الفضائح

والتريث لضمان أفضل تجربة ممكنة للمستهلكين.

على كل حال بعد كل هذه الضجة ظهر الرئيس التنفيذي لشركة

هواوي ريتشارد يو مع الإعلاميين ليؤكد أن الشركة بإمكانها طرح الهاتف الآن ولكن

فضلت الانتظار لسببين، الأول هو انتشار أكثر لشبكات 5G والثاني هو الحصول على دعم المزيد من المطورين.

أيضاً أكد ريتشارد يو أن الهاتف ربما سيكون بنسختين،

الأولى ستأتي بمعالج كيرين 980 والأخرى ستحمل المعالج الجديد كيرين 990 وطبعاً

النسختين تدعم شبكات الجيل الخامس 5G

ولكن النسخة المطورة ربما تحمل عتاداً أفضل مثل ذاكرة UFS 3.0 وكاميرات محدثة بالإضافة إلى تقنية شحن سريع

أحدث.

إذاً يبدو أن العد التنازلي قد بدأ وثورة الأجهزة

بالشاشات المرنة ستنطلق بدءاً من سبتمبر الجاري مع جالكسي فولد وصولاً إلى أكتوبر

القادم مع ميت X.

المصدر: عالم التقنية

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