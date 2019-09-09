أفضل مدن العالم للمعيشة.. “ترتيب صادم” طرابلس

كشف مؤشر جديد عن تصنيف لأفضل وأسوأ مدن العالم للعيش، وتصدرت فيه مدينة فيينا العاصمة النمساوية للعام الثاني على التوالي.

وصدر المؤشر عن مؤسسة Economist Intelligence Unit التابعة للمجلة البريطانية الأسبوعية الشهيرة “الإيكونوميست”.

ووضع المؤشر فيينا على رأس القائمة بسبب جودة الخدمات التي توفرها، مثل البنية التحتية ونوعية الهواء فيها وما توفره على الصعيد الثقافي والتربوي والطبي، وذلك بحصولها علامة 99.1 نقطة من أصل مائة، بينما جاء في المركز الثاني مدينة ملبورن الأسترالية التي حصلت على 98.4 ومدينة سيدني الأسترالية التي حازت أيضاً 98.1.

وجاء في التقييم 140 دولة، معتمداً على سلسلة من المؤشرات منها مستوى المعيشة والجريمة وشبكات النقل العام وإمكانية الحصول على التعليم والخدمات الطبية والاستقرار الاقتصادي والسياسة.

وتهيمن أستراليا وكندا على المراكز العشرة الأولى بثلاث مدن لكل منهما ، بينما تستكمل أوساكا وطوكيو وكوبنهاجن القائمة.

وجاءت مدن المراكز المالية مثل لندن المرتبة (48) ونيويورك (رقم 58) بينما هونغ كونغ وسنغافورة في مرتبة أفضل مع تصنيفهما بالمركزيْن 38 و40 على التوالي.

واحتلت العاصمة طرابلس المرتبة 137 عالميا، وذكر المؤشر أن طرابلس حصلت على 40.4 نقطة من أصل 100 نقطة.

ورغم الدرجة السيئة لمدينة طرابلس في الترتيب العالمي إلا أن المؤشر ذكر أنها حققت تحسناً نسبياً.

بينما جاءت العاصمة السورية دمشق في ذيل القائمة بحصولها على المرتبة 140.

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