مشاكل صحية تهدد الكلى.. تعرف عليها

تعد الكلى من أهم الأجزاء في جسم الإنسان، فهي التي تقوم بتنقية الدم من النفايات، وإخراج البول، وتنظم ضغط الدم، ويعد الحفاظ عليها أمرا ضروريا لكل إنسان.

وتفرض حساسية الكلى وتأثرها السريع بالمشاكل الصحية التي يعاني منها الإنسان على الشخص إجراء فحوصات دائمة لها واتباع نظام غذائي يساعد في الحفاظ عليها في حال كان يعاني من بعض المشاكل الصحية.

ويعد مرض السكري من أخطر هذه المشاكل، لأن ارتفاع السكر يتلف خلايا الكلى، في حين يعطل مرض ضغط الدم الكلى عن أداء عملها بشكل صحيح.

أما مرض التهاب الكلى فيؤدي إلى حدوث خلل في وظائفها بسبب الندوبات التي يتركها على خلايا الكلى.

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