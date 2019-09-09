رنا أبيض تصدم زوجها بـ”خطوة جريئة”

في خطوة جريئة ومفاجئة قامت الممثلة السورية رنا أبيض بالمباركة لزوجها وائل بمناسبة خطوبته من خلال نشرها للمباركة على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأرادت الفنانة السورية من خلال اتباعها لهذه الطريقة إبلاغ زوجها بمعرفتها بحادثة الخطوبة بالرغم من إخفائها عنها.

وصرحت رنا أبيض بأنها سترفع دعوى تفريق لتنهي زواجها الذي دام لمدة 13 عاما، والذي لم يثمر عن إنجاب أي طفل.

وقالت الفنانة السورية إنها كانت مثالا للمرأة الوفية والمخلصة لزوجها، والتي عملت على توفير جميع سبل الراحة له.

الجدير بالذكر أن رنا أبيض تستعد للعب دور البطولة في الجزء الثاني من مسلسل حرملك، والذي سيكون من تأليف سليمان عبد العزيز وإخراج تامر إسحاق، وسيتم عرضه في رمضان القادم.

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