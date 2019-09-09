إنتل تطلق معالجات من الجيل العاشر

استغلت شركة إنتل الأميركية معرض التقنيات IFA 2019 المنعقد في العاصمة الألمانية برلين لتطلق معالجات Core-I الجديدة من الجيل العاشر والتي حملت اسم Ice Lake U.

وقالت إنتل إن المعالجات الجديدة ستتكون من بنية رقيقة 10 نانومتر، الأمر الذي يجعلها توفر الطاقة بشكل كبير.

وأكدت الشركة على تصميمها لمعالجات صغيرة تناسب أجهزة الحاسوب النحيفة، وأجهزة 2 ب1.

وزودت الشركة الأميركية الموديل الفاخر من هذه المعالجات i7-1065G7 ببطاقة الرسوميات Iris Plus.

بالإضافة إلى ذلك فقد أطلقت إنتل برنامج التصديق Project Athena، للحواسيب التي تحتوي على مكونات موفرة للطاقة كمعالجات Ice Lake U، وقالت الشركة الأميركية إن الأجهزة التي ستحتوي على هذه المكونات سيوضع عليها لصاقةEngineered for Mobile Performance.

يذكر أن أجهزة لاب توب Athena التي ستطلقها شركات ديل، لينوفو، وHP، ستكون أولى الأجهزة التي ستوضع عليها هذه اللصاقة.

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