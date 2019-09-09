“أيسر” تطلق جهازي لاب توب بمواصفات مميزة

كشفت شركة أيسر خلال معرض الإلكترونيات IFa 2019 الذي عقد في العاصمة الألمانية برلين، عن فردين جديدين في عائلة Swift أطلقت عليهما اسم Swift5 وSwift3.

ويتميز الجهازان الجديدان بوزنهما الخفيف، واحتوائهما على شاشة لمسية، ومعالجات إنتل.

وقالت الشركة التايوانية إن جهاز Swift5 سيأتي بشاشة قياس 14 بوصة، وسمك 14.59 ملم، ووزن 990 غرام، ليكون أخف جهاز في العالم بقياس 14 بوصة.

وزودت الشركة التايوانية هذا الجهاز بمعالج Ice Lake من الجيل العاشر من إنتل، وبطاقة رسوميات نفيدياGeForce MX250، وأقراص ساكنة بسعة 512 غيغا بايت.

ويتميز هذا الجهاز ببطاريته التي تعمل لمدة 12.5 ونصف، وتدعم تقنية الشحن السريع، حيث يكفي شحن الجهاز لمدة ساعة ليعمل 9 ساعات.

وسيحتوي الجهاز على منفذ USB3.1، منفذ Thunderbolt-3، كما أنه يدعم شبكة واي فاي 6، ويحتوي على مستشعر أصابع مدمج يتيح للمستخدم تسجيل الدخول من خلال وظيفة ويندوز Hello.

أما بالنسبة للجهاز Swift3 فسيأتي بنفس قياس الشاشة 14 بوصة، ولكن بوزن أعلى، حيث سيأتي بوزن 1.19 كيلو غرام، وسماكة 15.95.

وزودت الشركة التايوانية هذا الجهاز بمعالج إنتل، وبطاقة رسوميات GeForce MX250، وأقراص ساكنة بسعة 512 غيغا بايت.

أما بالنسبة للبطارية فستأتي مماثلة لبطارية الجهاز السابق، وستكون قادرة على العمل لمدة 12.5 ساعة.

يذكر أن أيسر لم تكشف عن الأسعار التي ستطلق بها أجهزتها الجديدة في الأسواق.

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