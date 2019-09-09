“ريزر” تطلق حاسوبا لعشاق الألعاب

أعلنت شركة ريزر الأميركية عن جهاز حاسوب بمواصفات مميزة مخصص لعشاق الألعاب أطلقت عليه اسم Blade Stealth.

وسيعمل الجهاز الجديد بمعالج إنتل Core i7 الجيل العاشر، ومعالج رسومات Iris Plus من إنتل، ومعالج رسومات من GTX1650، مما يجعله قادرا على تشغيل معظم الألعاب بجودة 1080.

وزودت الشركة الأميركية الجهاز الجديد بشاشة مقاس 13.3 بوصة، وذاكرة بحجم 16 رام من نوع DDR4، ووحدة تخزين داخلية من PCIe M2 SSD بسعة 256 غيغا بايت بالنسبة للنسخة التي تحتوي على معالج رسومات Iris Plus، و512 للنسخة التي تحتوي على معالج رسومات نفيديا.

ووفرت الشركة خيارين للشاشة، حيث يمكن للمستخدم أن يختار خيار 1080 ميغا بيكسل أو خيار شاشة لمسية بدقة 4K.

يذكر أن ريزر ستطلق الجهاز الجديد في الأسواق بسعر يبدأ من 1500 دولار، ويزيد سعره بحسب المواصفات.

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