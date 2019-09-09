كيف نجا مراهق تاه 13 يوما في الغابات؟

استطاعت السلطات الروسية العثور على مراهق روسي يبلغ من العمر 15 عاما بعد أن فقد في إحدى الغابات لمدة 13 يوما.

ووقعت أحداث هذه القصة في إقليم بريمورسكي الواقع في أقصى شرق روسيا، حيث تاه المراهق، الذي لم يكشف عن اسمه، أثناء سيره في إحدى الغابات بسبب الأمطار الغزيرة، ولم يهتدِ إلى الطريق الصحيح.

وقامت السلطات الروسية بإطلاق عملية بحث واسعة شارك بها أكثر من 300 شخص من رجال الطوارئ فور الإبلاغ عن فقدانه.

وبعد عملية بحث طولية استمرت لـ13 يوما تمكنت السلطات الروسية من العثور عليه في مزرعة نحل قرب قرية أوترادنوي، ليتم إنقاذه ونقله إلى المستشفى ليتلقى العلاج اللازم.

وقال المراهق الروسي إنه لم يستطع استخدام هاتفه للتواصل مع عائلته لعدم وجود تغطية في المنطقة التي كان فيها.

وصرح المراهق بأنه اعتمد في غذائه خلال فترة ضياعه على تناول الفطر، والنوم تحت الأشجار، وإشعال النار للتدفئة.

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