تعرف على جديد سامسونغ.. ومواصفات غالكسي A90

أعلنت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن هاتف جالكسي A90 5G والذي يعمل بشبكات الجيل الخامس 5G، وذلك بعد فترة طويلة من التشويق للهاتف.

وقدمت سامسونغ الهاتف بتصميم اعتيادي مع قطعٍ بأعلى الشاشة على شكل قطرة ماء، مع لونيْن هما الأبيض والأسود.

وجاءت الشاشة بمقاس 6.7 بوصة مع دقة FHD ولكن يُحسب لسامسونغ أنها وضعت شاشة من نوع Super AMOLED وهي التي تستخدمها في هواتف جالكسي S ونوت الحديثة والتي من شأنها أن تمنح الشاشة بريقاً مميزاً في الألوان والصور.

كما أن الشاشة جاءت بتصميمٍ طوليّ سينمائيّ مع أبعاد 20:9 ، ووضعت الشركة مستشعر البصمة أسفل الشاشة مُدمجاً بها، ولكن حسب المراجعات التقنية العالمية فإن هذا المستشعر مكانه ممتاز ولكنه ليس سريعاً في الاستجابة مقارنةً مع المستشعر الذي يأتي في ظهر الهاتف، كما أنه حساس للتعرّق والعوامل الخارجية.

ويأتي هاتف سامسونغ بنظام اندرويد 9، ومعالج سناب دراجون 855 وهو من الفئة العليا التي جاءت بها هواتف رائدة، ويعمل بتردد حتى سرعة 2.84 غيغاهيرتز، ومعالج رسوميات من نوع أدرينو 640.

من حيث الرام جاء بنسخة 8 غيغابايت، ونسخة ثانية مع رام 6 غيغابايت، وبذاكرة تخزين تبدأ من 128 حتى 512 غيغابايت.

ودعمت سامسونغ هاتفها بكاميرا مع ثلاث عدسات، حيث جاءت الأولى بدقة 48 ميغابكسل، وعدسة ثانية بدقة 8 ميغابكسل وهي مخصصة للتصوير العريض بزاوية واسعة، بينما العدسة الثالثة جاءت بدقة 5 ميغابكسل، أما الكاميرا الامامية بدقة 32 ميجابكسل بفتحة عدسة 2.0 وتدعم تقنية HDR.

وجاءت قدرة البطارية بسعة 4500 ميلي أمبير وتدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط.

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