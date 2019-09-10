ميزة جديد بـ”يوتيوب كيدز” تُريح الأهالي

في إطار سعيها لتحديث وتطوير تطبيق يوتيوب كيدز أعلنت شركة يويتوب الأميركية عن إضافتها إعدادات جديدة للتطبيق تتيح للأهل التحكم بالمحتوى الذي يتابعه أطفالهم من خلال هذا التطبيق.

وستوفر يوتيوب للأهل 3 خيارات تتناسب مع أعمار أطفالهم، حيث سيكون بمقدور الأهل عرض مقاطع الفيديو الإبداعية لأطفالهم في حال كانوا دون الـ4 سنوات.

أما بالنسبة للمرحلة من 5 إلى 7 سنوات فسيتم عرض مقاطع الموسيقى وأفلام الكرتون، بينما خصصت يوتيوب المرحلة الأخيرة للأطفال من عمر 8 إلى 12، وستعرض فيها فيديوهات حول الألعاب والموضوعات العلمية.

وقالت يوتيوب إنها ستقوم بفلترة للمحتوى الذي لا يتناسب مع الأطفال، كما ستتيح للأهل تعطيل ميزة البحث لتقييد المحتوى، كما طالبتهم بالإبلاغ عن أي فيديو لا يتناسب مع الأطفال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية