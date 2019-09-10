قفازات إلكترونية لأصحاب الأطراف الصناعية

تمكن باحثون أميركيون من تطوير قفازات إلكترونية تمنح مستخدمي الأطراف الصناعية الفرصة للشعور ببعض المؤثرات الخارجية.

حيث يستطيع الشخص لبس هذه القفازات فوق الأطراف الصناعية لكي يشعر ببعض المؤثرات كالحرارة، والضغط، والملمس، مما يجعله يندمج ويتأقلم مع وضعه الصحي.

وزود الباحثون القفازات بوحدات استشعار كهربائية مرنة ورقيقة للغاية تم تثبيتها في رقائق إلكترونية مصغرة تمت صناعتها من السيلكون، ليتم تثبيتها فوق قفازات صنعت من النتريل.

وستعمل القفازات من خلال وصلها بجهاز على شكل ساعة المعصم، ومن خلال هذا الجهاز سيتم عرض البيانات الحسية المسجلة بواسطة القفازات، حيث يتم نقلها وتحليلها من خلال معالجات خاصة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية