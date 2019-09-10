ياباني يستغل قدرته الخارقة لسرقة الزبائن

في حادثة غريبة من نوعها، قام شاب ياباني يدعى يوسوكي تانيغوشي يبلغ من العمر 34 عاما بحفظ أرقام 1300 بطاقة ائتمان لزبائن يشترون من المتجر الذي يعمل به، من أجل استخدام البطاقات في عمليات شراء غير مشروعة.

وتميز الشاب الياباني بقدرته على حفظ رقم البطاقة المكون من 16 رقما، وتاريخ انتهاء البطاقة ورمز الأمان خلال ثوانٍ، وبعد أن يرحل الزبون يقوم بتدوين الأرقام على دفتر خصصه لهذا الأمر.

ليقوم بعد ذلك باستخدام البطاقات لشراء منتجات عن الإنترنت وبيعها في المتاجر، ليحصل على دخل إضافي عن طريق سرقة الزبائن.

وبعد ورود عدة شكاوى عن هذه السرقات بدأت الشرطة اليابانية بالبحث عن الفاعل، ووضعت خطة لإلقاء القبض عليه.

واستطاعت الشرطة اكتشاف أمر يوسوكي من خلال عملية شراء لحقيبتين غاليتين، ووضع عنوان منزله كمكان للاستلام عوضا عن منزل صاحب البطاقة التي استخدمها في عملية الشراء.

الجدير بالذكر أن الشرطة اليابانية عثرت خلال تفتيش منزل اللص على دفتر أسود يحتوي على حوالي 1300 رقم بطاقة ائتمان استخدمها يوسوكي في عملية الشراء.

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