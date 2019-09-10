دنيا سمير غانم تعايد زوجها بـ”طريقة مميزة”

قامت الفنانة المصرية دينا سمير غانم بمعايدة زوجها الإعلامي رامي رضوان من خلال رسالة نشرتها على حسابها في موقع “إنستغرام”.

ونشرت الفنانة المصرية صورة تجمعها بزوجها وعلقت عليها بكلمات رومانسية جميلة، حيث هنأته بعيد ميلاده، وعبرت عن حبها له، وتمنت له أيام سعيدة وجميلة معها.

من جانبه شكر الإعلامي رامي رضوان زوجتها على مشاعرها الحميمة من خلال رد نشره على منشورها.

الجدير بالذكر أن دينا سمير غانم تقوم من خلال منشوراتها على إنستغرام بدعم زوجها، والإشادة بإنجازاته، بالإضافة إلى الترويج لأعمالها الفنية ودعم شقيقتها إيمي وزوجها، في حين تمتنع عن نشر صور لابنتها كايلا لتبقي حياتها الشخصية بعيدة عن الإعلام.

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