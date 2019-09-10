فارس الأغنية العربية يسقط عن حصانه

أشار مصدر مقرب من الفنان اللبناني عاصي الحلاني إلى تحسن صحته بعد حادثة سقوطه عن الحصان.

وسقط الفنان اللبناني عن ظهر جواده أثناء ركوبه عليه في مزرعته في العاصمة اللبنانية بيروت، الأمر الذي أدى إلى إصابته بعدد من الرضوض بالإضافة إلى كسر في إصبع يده اليسرى.

وقال مصدر، وفق ما نقلت وسائل إعلام لبنانية، إن طريقة السقوط كانت مخيفة، ولكن الفحوصات التي قام بها الفنان اللبناني في المستشفى الذي نقل إليه أثبتت عدم وجود إصابات خطيرة.

وأكد المصدر ذاته أن عاصي الحلاني سيستمر في نشاطه الفني بحسب الجدول الموضوع، ولن يتوقف عن النشاط الفني نظرا لعدم تعرضه لإصابة خطيرة تعيق حركته، حيث إنه يمارس حياته الطبيعية منذ خروجه من المستشفى.

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