أسكتلندية تسمع ما يحدث في جسمها.. كيف؟

عانت الشابة الأسكتلندية جيما كيرنز البالغة من العمر 32 من حالة نادرة جعلتها تسمع كافة الأصوات التي تحدث في جسمها.

وبدأت معاناة الشابة مع هذا الأمر منذ زمن طويل، وفي سن المراهقة أخبرت والدتها بهذا الأمر، لتستشعر الأم خطورة الأمر، وتقوم بعرض ابنتها على الأطباء.

ولم يستطع الأطباء تحديد المرض الذي تعاني منه جيما رغم الفحوصات العديدة التي قامت بها، واكتفوا بوصف بعض الأدوية الخاصة بعلاج مشاكل الأذن والأنف.

وبسبب هذا المرض توقفت الشابة الأسكتلندية عن ممارسة النشاطات الرياضية.

وفي العام 2016 تمكن أحد الأطباء في مدينة غلاسكو من تشخيص حالتها بمرض نادر أطلق عليه اسمها، وقال إن السر في سماع جيما لهذه الأصوات هو فقدان عظم صدغي صغير من قناتي الأذن، الأمر الذي أثر على سمعها وتوازنها.

وأجرت جيما عملية جراحية في سبتمبر من العام الماضي لإصلاح أذنها اليمنى، على أن تقوم في شهر أكتوبر بإجراء عملية جراحية للأذن اليسرى لكي تتخلص من هذه المعاناة، وتنعم بالراحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية