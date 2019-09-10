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سامسونغ تكشف عن هاتف جديد بمواصفات مميزة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية للثام عن هاتف جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه اسم M30S.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Exynos 9611 ثماني النوى، وبنظام أندرويد.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الهاتف بشاشة Super AMOLED مقاس 6.4 بوصة FULL HD.

وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 24 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية، حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 48 ميغا بيكسل، والثانية 8 ميغا بيكسل، أما الثالثة فستأتي بدقة 5 ميغا بيكسل.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف 64 و128 غيغا بايت، في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية إلى 4 و6 غيغا بايت.

وتعد بطارية هذه الجهاز من النقاط المميزة فيه، حيث ستأتي بسعة 6000 ميلي أمبير وستدعم خاصية الشحن بقدرة 18 واط.

الجدير بالذكر أن شركة سامسونغ ستطلق الجهاز الجديد في الأسواق يوم 18 سبتمبر الجاري.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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