مع السعر بالدينار الليبي.. المواصفات الرسمية لهواتف آيفون 11 الجديدة

أعلنت شركة آبل عن هواتفها الجديد لعام 2019 بإطلاقها ثلاثة هواتف وهي آيفون 11 ، وآيفون 11 برو، وآيفون 11 برو ماكس.

وجاء هاتف آيفون 11 بشاشة 6.1 بوصة ولكن من نوع LCD ، بينما هاتف 11 برو بشاشة 5.8 إنش لكنها جاءت من نوع OLED، أما الهاتف الأكبر بينهم فكان آيفون 11 برو ماكس بشاشة 6.5 بوصة من نوع OLED أيضاً.

وقدمت آبل هواتفها الثلاثة بنفس التصميم ومشابهة جداً لتصاميم النسخة السابقة، باستثناء شكل الكاميرا الخلفية التي جاءت بإطارٍ مربع.

وواصلت آبل سياسة اقتطاع جزء عريض من أعلى الشاشة لصالح سماعة المكالمات ومستشعر التعرف على الوجه والكاميرا الأمامية.

ويأتي هاتف 11 برو ماكس بمعيارية IP68 لمقاومة الماء والغبار واستغنت آبل عن تقنية 3D touch لاستشعار قوة الضغط على الشاشة.

وقدمت آبل هواتفها مع معالج A13 Bionic والمصنع بتقنية الجيل الثاني لدقة 7 نانومتر ووصفته آبل أنه الأسرع بين جميع معالجات الهواتف الذكية من بقية الشركات مثل سامسونغ، وهواوي وكوالكوم.

ويأتي المعالج بتصميم مخصص يهدف إلى تخفيض استهلاك البطارية، وادّعت شركة آبل أن المعالج يوفّر أداءً أفضل بنسبة 20% من إصدار العام الماضي.

وسيتوفر الهاتف بثلاثة خيارات من سعة التخزين الداخلية وهي 64 و 256 و 512 جيجابايت.

ودعمت آبل هاتفها بكاميرا خلفية مع ثلاث عدسات وجميعهم بدقة 12 ميغابكسل ولكن لكل كاميرا مزايا مختلفة، فالعدسة الأولى ذات رؤية واسعة مع فتحة مقاس 1.8 و تركيز تلقائي و تثبيت بصري، بينما جاءت العدسة الثانية مع فتحة مقاس 2.0 و تثبيت بصري، أما العدسة الثالثة بزاوية رؤية واسعة جدا ultra wide تبلغ 120 درجة و بفتحة مقاس 2.4.

وتدعم الكاميرا التقريب البصري حتى ضعفين والتقريب الرقمي حتى 10 أضعاف، و تدعم تصوير الفيديو بدقة 4k بسرعة تصل إلى 60 إطار في الثانية مع إمكانية تصوير فيديو بسرعة 240 إطار في الثانية بدقة HD .

بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة مقاس 2.2 و يمكنها تصوير فيديو بدقة 4K بسرعة 60 إطار في الثانية.

ويقدم الهاتف ميزة الصوت المحيطي Stereo مع إمكانيات تسجيل صوت ستيريو بفضل وجود 4 مايكروفونات في الهاتف.

ويأتي هاتف آيفون 11 بسعر 3 آلاف دينار ليبي، أما آيفون 11 برو بسعر 4250 دينار ليبي، بينما سيتم طرح هاتف آيفون 11 برو ماكس بسعر يبدأ من 4700 دينار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية