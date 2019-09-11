قيلولة الظهر.. فوائد صحية كبيرة لكن بشروط

استطاع باحثون من مستشفى لوزان الجامعي في سويسرا اكتشاف فوائد قيلولة الظهر، حيث أكد الباحثون على أن قيلولة الظهر تخفض خطر الإصابة بالنوبات القلبية إلى النصف تقريبا.

وشملت الدراسة التي استمرت لمدة 5 سنوات مراقبة حالة 3400 شخص تراوحت أعمارهم ما بين 35 و75 سنة، وتعرض الأشخاص خلال هذه المدة إلى 155 نوبة قلبية.

وقال العلماء إن الأشخاص الذين يأخذون قيلولة مرة أو مرتين أسبوعيا انخفضت نسبة الإصابة لديهم بمقدار 48%.

وأكد العلماء أن القيلولة مرة أو مرتين أسبوعيا كافية لحماية القلب، حيث لم تثبت الدراسة نتائج أفضل بالنسبة للأشخاص الذين يأخذون غفوة يوميا.

وأكد العلماء على أن القيلولة تمنع تصلب الشرايين لأنها تمنح الجسم راحة يحتاج إليها، كما أكدوا على أن قلة النوم تؤدي إلى تراكم البلاك في شرايين الجسم، الأمر الذي يجعلها متصلبة وضيقة.

وطلب العلماء من الناس أخذ قسط كافٍ من الراحة، والنوم لمدة كافية ليلا ونهارا لكي يحموا أنفسهم من خطر النوبات القلبية.

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