أوبو تطلق هاتفا جديدا ببطارية مميزة

رفعت شركة أوبو الصينية النقاب عن هاتف جديد مميز ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير أطلقت عليه اسم Oppo A9 2020.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 665 ثماني النوى، ونظام أندرويد.

وسيأتي الهاتف الجديد بشاشة +HD مقاس 6.5 بوصة تحتوي على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية، حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 48 ميغا بيكسل، والثانية بدقة 8 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الثالثة والرابعة بدقة 2 ميغا بيكسل.

أما بالنسبة للذاكرة الداخلية فستأتي بحجم 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين تتراوح مساحة الذاكرة العشوائية ما بين 4 و8 غيغا بايت.

وجاءت بطارية الجهاز الجديد بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن العكسي مما يساعد المستخدم على شحن الأجهزة الأخرى من خلاله.

وزودت الشركة الصينية جهاز Oppo A9 2020 بعدد كبير من الميزات كميزة Ultra Night Mode 2.0، وميزة Portrait Stylizers، وميزة Cinematic Video Style التي تحول مقاطع الفيديو الشخصية إلى مسرحيات.

وستوفر شركة أوبو الجهاز الجديد باللونين الأزرق والأرجواني، والجدير بالذكر أن شركة أوبو ستطلق الجهاز الجديد في الهند يوم 16 سبتمبر الجاري، على أن تطلقه بعد ذلك في كافة أنحاء العالم.

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