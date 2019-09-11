آبل تطلق آيبادا جديدا من الجيل السابع

شهد مؤتمر آبل الذي عقد على مسرح ستيف جوبز في مدينة كوبرتينو في ولاية فلوريدا الأمريكية قيام شركة آبل الأمريكية بإزاحة الستار عن آيباد جديد من الجيل السابع.

وسيعمل الجهاز الجديد بمعالج A10Fusion Chip والذي يأتي بسرعة تفوق أفضل المعالجات الموجودة في الأسواق بمرتين، وبنظام تشغيل ipad OS.

وزودت الشركة الأمريكية جهازها الجديد المصنوع من الألمنيوم المعاد تصنيعه بشاشة مقاس 10.2 بوصة، ومنفذ ذكي لوصل لوحة مفاتيح خارجية.

وسيحتوي الجهاز على كاميرا بدقة 8 ميغا بيكسل، واتصال جيل رابع، وبطارية تعمل لمدة 10 ساعات بشكل متواصل.

وقالت شركة آبل إن الجهاز الجديد يدعم توصيل الذواكر الفلاشية، من دون أن تحدد نوع المأخذ الذي ستستخدمه.

الجدير بالذكر أن آبل ستطلق الجهاز الجديد بسعر 329 دولارا أمريكيا، في حين سيكون بإمكان الطلاب الحصول عليه مقابل 299 دولارا أمريكيا.

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