إتاحة التسجيل المُسبق بـ LEGO Legacy: Heroes Unboxed

أتاحت شركة Gameloft خاصية التسجيل المسبق في لعبة LEGO® Legacy: Heroes Unboxed.

وطالبت الشركة الرائدة في مجال الألعاب الإلكترونية عشاق لعبة LEGO ومحبي ألعاب تقمّص الأدوار والعراك الآن بالاطلاع على تفاصيل الخاصية الجديدة عبر زيارة موقع LEGOLEGACY.com .

وتحمل الخاصية الجديدة 40 عاماً من تاريخ شخصيات عالم LEGO المصغّرة، وستُمكّن اللاعبين من جمع شخصيات LEGO الصغيرة والمجموعات الكلاسيكية والحديثة، بالإضافة إلى إقامة الحفلات والاشتراك في المعارك الجماعية والمغامرات المحلمية والممتعة.

كما ستقدم اللعبة عوالم شهيرة ومفضلة لدى عشاق الألعاب منوعة بين الحاضر والماضي، مع إضافة تفاصيل تهم مختلف الأعمار.

وسيحظى اللاعبون الذين سيُبادرون بالتسجيل أولاً للحصول على الخاصية الجديدة بعملات وأحجار كريمة داخل اللعبة عند إطلاق اللعبة على مستوى العالم في خريف هذا العام.

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