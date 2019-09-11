تحديد موعد توفّر سلسلة Assassin’s Creed على Nintendo Switch 

أعلنت شركة Ubisoft اليوم أن لعبة Assassin’s Creed: The Rebel Collection ستتوفر حصرياً على جهاز Nintendo Switch في 6 من ديسمبر القادم.

وتتضمن المجموعة لعبتي Assassin’s Creed IV: Black Flag مع كامل إضافاتها بالطور الفردي و Assassin’s Creed Rogue ابتداءً من التحول إلى القرصان الأكثر رعباً في الكاريبي ووصولاً إلى التحول للأساسن المطلق.

وسيتمكن اللاعبون من استكشاف أو إعادة استكشاف اثنتين من أضخم ألعاب سلسلة Assassin’s Creed كاملة دون اتصال بالإنترنت وبالطور المحمول على جهاز Nintendo Switch.

وتستغل هذه المجموعة الحصرية إمكانيات نظام Nintendo Switch بالكامل بما في ذلك الميزات المحسنة مثل الوضع المحمول وميزات الاهتزاز HD Rumble وواجهة شاشة تعمل باللمس وشاشة HUD محسنة والتصويب باستخدام أسلوب التحكم بالحركة.

ويُمكن للاعبين ابتداءً من يوم غد طلب Assassin’s Creed®: The Rebel Collection مسبقاً بسعر 49.99 يورو.

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