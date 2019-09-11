حقيقة “الطفل المدخن” تصدم رواد وسائل التواصل

أحدثت صورة انتشرت على موقع تويتر بشكل سريع، تظهر طفلا يدخن أثناء حضوره مباراة كرة قدم، ضجة كبيرة على الإنترنت.

والتقطت عدسات الكاميرا صورة للطفل وهو يدخن في المدرجات بجانب رجل بالغ، خلال مباراة لدعم المصابين بمرضى سرطان الدم والتوحد بين فريقي بورصا سبور وفنربغشة التركيين، الأمر الذي أثار حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

واستهجن رواد مواقع التواصل الاجتماعي سماح الأهل لطفلهم بالتدخين، وعدم تدخل الأشخاص الموجودين في الملعب لردعه.

ولكن أحد الأشخاص أطفأ النار المشتعلة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأوقف الاستهجان بعدما نشر صورة للطفل بشكل قريب، وقال إن هذا الشخص رجل في الـ36 من العمر بملامح طفولية، حيث لا يوجد لديه لحية أو شارب.

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