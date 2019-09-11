حقيقة مشاركة سيد رجب بمسلسل “أبو العروسة”

نفى الفنان المصري سيد رجب تلقيه لأي عروض من الشركة المنتجة لمسلسل أبو العروسة لكي يؤدي الدور نفسه في الجزء الثالث، وبخاصة بعد نجاح الجزأين الأول والثاني.

وعبر سيد رجب عن رغبته بالمشاركة في الجزء الثالث من العمل الذي يعكس صورة للحياة المجتمعية في مصر.

وقال الفنان المصري إن عشاقه ومتابعيه طالبوه من خلال صفحته على “فيسبوك” بالمشاركة في الجزء الثالث، لأنهم أعجبوا بالشخصية التي يلعبها، وبطريقة أدائه لها.

الجدير بالذكر أن مسلسل أبو العروسة الذي كتبه هاني كمال وأخرجه كمال منصور، وشارك فيه نخبة من نجوم الدراما المصرية كسيد رجب، ولاء الشريف، نرمين الفقي، مدحت صالح، وسوسن بدر وغيرهم من الفنانين حقق نجاحا كبيرا، وحظي بشعبية كبيرة في مصر والعالم العربي.

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