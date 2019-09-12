افتتاح قسم الملاحظة بحوادث أبوسليم بسعة 15سريرا

افتتحت وزارة الصحة، الخميس، قسم الملاحظة بمستشفى

الحوادث أبوسليم بعد استكمال أعمال الصيانة بسعة 15سريرا.

وقال مدير إدارة المشروعات بوزارة الصحة محمد العزومي في

تصريح صحفي، إن المستشفى أهمل منذ سنوات، ولم تقم له أي صيانة، ولكن بدعم من

الوزارة أجريت له عديد الصيانات شملت عدة أقسام ووصلت أخرى إلى مراحل متقدمة في

الصيانة والتجهيز.

وذكر العزومي أن الأقسام التي صينت حتى الآن هي قسم

العناية بسعة 20 سريرا، وقسم جراحة العظام بسعة 22 سريرا، وقسم الأشعة والإنعاش

وهما في طور التجهيز، ويجري العمل الآن لصيانة قسم العمليات.

يشار إلى أن وكيل وزارة الصحة محمد هيثم افتتح في 24

أغسطس الماضي قسم العناية الفائقة بمستشفى طرابلس المركزي بسعة تصل إلى 18 سريرا

موزعة على 3 حجرات.

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