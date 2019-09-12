الفنانان أحمد فهمي وهنا الزاهد يحتفلان بزفافهما

شهد يوم أمس الأربعاء إعلان الفنان المصري أحمد فهمي زواجه من الفنانة هنا الزاهد خلال حفل زفاف أقامه في أحد أكبر فنادق العاصمة المصرية القاهرة.

وحضر حفل الزفاف باقة من نجوم الفن المصري والعربي كأحمد عز، دينا سمير غانم، حلا وهنا شيحة، محمد رجب، محمود عبد الغني، أكرم حسني وغيرهم من الفنانين.

كما شهد الحفل حضور عدد من المنتجين كأحمد السبكي وحسن الرداد، والمخرج رامي إمام.

وبدأ العرس بإطلاق الألعاب النارية، ومن ثم رقص العروسان على عدد من الأغنيات، ليقوم بعدها الفنان أكرم حسني بغناء أغنية من مسلسل ريح المدام، الذي لعب أحمد فهمي بطولته.

ومن ثم قام الفنانان أحمد حماقي ومحمود الليثي بتقديم باقة من أغانيهما الجميلة المناسبة لحفلة الزفاف.

يذكر أن حفل الزفاف استمر حتى فجر الخميس، ومن المتوقع أن يكون العروسان غادرا مصر بعد انتهاء حفل الزفاف مباشرة لقضاء شهر العسل في مكان لم يفصحا عنه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية