آبل تكشف عن ساعة ذكية بميزات غير مسبوقة

شهد مؤتمر آبل الذي عقد على مسرح ستيف جوبز في مدينة كوبرتينو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إعلان الشركة الأمريكية عن ساعة ذكية جديدة بميزات جديدة أطلقت عليها اسم Apple Watch Series 5.

وتتميز الساعة الجديدة ببطاريتها القادرة على العمل لمدة 18 ساعة، بفضل مستشعر الإضاءة الجديد الذي أضيف لها.

كما حسنت الشركة الأمريكية البوصلة الموجودة في الساعة، حيث أصبحت تتعرف على الاتجاهات بشكل بسيط مقارنة بالموديلات السابقة التي أطلقتها الشركة.

كما تم تحسين خاصية العرض الدائم على الشاشة Always on Display، ومعدل تحديث الشاشة والذي وصل إلى 60HZ.

وزادت آبل الأمان في ساعتها الجديدة، حيث زودتها بزر الاتصال بالطوارئ SOS، ووفرت هذه الخدمة في عدد كبير من دول العالم.

وأكدت الشركة الأمريكية أنها ستوفر الساعة بطرازين أحدهما من التيتانيوم، والآخر من السيراميك.

الجديد بالذكر أن آبل ستطلق الساعة يوم 20 سبتمبر الجاري بنسختين، الأولى ستكون عادية بسعر 399 دولار، في حين ستدعم الثانية الاتصال الخلوي، وستأتي بسعر 499 دولار.

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