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عروسان بريطانيان يواجهان “أسوأ حظ”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استيقظ البريطاني بول كيروان البالغ من العمر 31 عاما وعروسته خايمي برينس البالغة من العمر 29 على نبأ سيء أفسد عليها أول أيام شهر العسل.

حيث أبلغ العروسان بتعرض منزلهما للسرقة بعد مغادرتهما إلى جنوب شرق آسيا لقضاء شهر العسل.

حيث سرقت جميع هدايا الزفاف والأموال التي حصلا عليها ليلة العرس، بالإضافة إلى سرقة سيارة والد بول، وشهادة الزواج، وأدوات الفرقة الموسيقية لشقيق العريس والتي عزفت في حفل الزفاف.

وعلى الفور بدأت الشرطة البريطانية تحقيقاتها في الحادث، وتمكنت من رصد سيارة اللصوص دون أن تتمكن من إلقاء القبض عليهم حتى الآن.

من جهة أخرى عبر العروسان عن حزنهما الكبير بسبب السرقة التي أفسدت عليهما شهر العسل، وطلبا من الناس إبلاغ الشرطة بأي معلومات تساعدها على كشف هوية اللصوص.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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