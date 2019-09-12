غوغل تطلق ميزة لتحسين اختيار المواد الترفيهية

في إطار سعيها لتحسين محرك البحث الخاص بها، قامت شركة غوغل الأميركية بإطلاق ميزة جديدة لمساعدة المستخدمين على اكتشاف المواد الترفيهية المناسبة لهم.

وللاستفادة من الميزة الجديدة يجب أن يكتب الشخص في خانة البحث عبارة ماذا أشاهد؟ أو مقترحات جديدة للمشاهدة، لتقوم غوغل بعرض البرامج التلفزيونية والأفلام المناسبة له.

ولكي تكون غوغل قادرة على عرض محتوى مناسب للشخص يجب عليه أن يقوم بالنقر على زغوغلر “ستارت” الموجود في قائمة أفضل الاختيارات لك أثناء مشاهدته للفيديوهات المفضلة لديه، لكي يصبح لدى جوجل علم بأنواع الفيديوهات التي يفضلها هذا الشخص.

ومن خلال تحديد خدمات بث الأفلام والبرامج المشترك فيها كنتفليكسوهولو، وهبو جو، وهبو ناو، وغيرها، سيحصل على نتائج بحث مناسبة له تماما.

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