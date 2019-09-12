تعرف على أهم ميزات إصدار “كروم” الجديد

أعلنت شركة غوغل الأميركية عن إصدار جديد لمتصفح كروم الذي تملكه، وحمل الإصدار اسم كروم 77.

واحتوى الإصدار على عدد من الميزات، وتعد ميزة تبادل الصفحات بين الويب والحاسوب أهم الميزات التي جاءت مع الإصدار الجديد.

وتعد هذه الميزة مناسبة للأشخاص الذين يتصفحون جوجل من الويب والهواتف الذكية، حيث يكفي أن يسجل المستخدم دخولا بحسابه على جوجل، ومن ثم سيكون قادرا على إرسال صفحات معينة من الحاسوب إلى الهاتف، وبالعكس.

فإذا أراد إرسال عنوان موقع من الحاسوب إلى الهاتف يجب عليه النقر على الرابط بالزر الأيمن للفأرة، ومن ثم يختار إرسال الموقع ويحدد اسم الجهاز الذي يرغب بإرسال الموقع له.

أما في حال أراد إرسال الموقع من الهاتف إلى الحاسوب، فعليه الدخول إلى كروم، واختيار خيار المشاركة، لتظهر له نافذة منبثقة يقوم بوضع الرابط المراد إرساله فيها، وإرساله إلى الجهاز الذي يريده.

وأكدت الشركة الأمريكية أن الميزة ستعمل على كافة الأجهزة باستثناء أجهزة Macos.

وطلبت الشركة الأميركية من المستخدمين تحديث متصفح كروم الموجود لديهم للاستفادة من الميزات الجديدة.

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