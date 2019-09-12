“جهاز تدليك” ينقذ حياة 3 أشخاص

شهد مستشفى جزيرة ساخالين إحدى الكيانات الفدرالية في روسيا، عملية إنقاذ حياة لمريض توقف قلبه عن النبض لمدة 25 دقيقة.

وقال رئيس قسم الجراحة في المستشفى إن مريضا يبلغ من العمر 56 عاما عانى من توقف قلبه بشكل مفاجأ، الأمر الذي دفع الأطباء للاستعانة بجهاز التدليك الأوتوماتيكي للقلب.

واستمر الأطباء في عملية إنعاش القلب لمدة 25 دقيقة، ليعود النبض إلى قلب المريض، ويتم نقله إلى غرفة العناية المشددة.

وأكد أحد الأطباء أن جهاز التدليك الأوتوماتيكي أنقذ بعد هذه الحادثة حياة 3 أشخاص خلال 10 أيام.

الجدير بالذكر أن جهاز التدليك هذا يتميز بخفة وزنه وسهولة حمله، كما أنه يقدم ترددا عاليا للقلب.

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