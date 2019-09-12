هندية تقتحم عالم الغناء بعمر الـ 60 وتبهر العالم بصوتها

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة بفيديو لامرأة هندية تجاوز عمرها الـ 60 عاماً وهي تغني بصوت عذب بمحطة القطارات.

رانو موندال من ولاية البنغال عاشت طفولتها تحت فقر مدقع، ولكن مع دخول تقنية البث المباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سجل لها أحد الأشخاص فيديو وهي تغني داخل القطار، والذي حقق أكبر مشاهدة بعد طرحه بدقائق ، ما جعل القنوات التلفزيونية والمخرجين والإذاعات تتهافت عليها للفوز بسبق إعلامي.

الفيديو الذي انتشر بالهند انتشار النار في الهشيم، أعقبه تبدل سريع في حياتها عقب مشاركتها في برامج مواهب، ما دفع المطرب والنجم السينمائي الهندي “هيميش ريشاميا” أيضاً بتقديم عرض لتسجيل دويتو غنائي معها، لتحقق بهذا شهرتها الساحقة عن طريق الموهبة، الموهبة وحدها فقط ، إلى جانب تلقيها عدة عروض مغرية لعقود أغاني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا