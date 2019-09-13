ما هي فوائد الزعتر؟

نبات الزعتر

هو نوع من النباتات من الفصيلة، نجده بكثرة في دول حوض البحر الأبيض المتوسط .

ما هي استخدامات الزعتر كان الزعتر يستخدم قديماً من قبل المصريون في عملية التحنيط، و استُخدم كبخور في حمامات اليونان و معابدهم.

ينمو نبات الزعتر في الأماكن الحارة و المشمسة ، و في تربة جيدة. يمتاز الزعتر برائحته العطرية القوية، وطعمه الحار نوعاً ما.

للزعتر فوائد كثيرة ، فهو يساعد في علاج “السعال الديكي، والإلتهابات الشعبية، كما يعالج أمراض الربو”، والبلغم المصاحب لهذه الأعراض والأمراض.

فيساعد على تهدئة الشعب الهوائية بخروج المخاط منها، فيلطفها، عن طريق شرب غلي الزعتر.

كما يعد الزعتر منشطاً للدورة الدموية ومطهراً لها، ومسكناً للآلام، ويعالج مشاكل المسالك البلولية، ويخفف من مرض المغص الكلوي ويشفيه، ويساعد الزعتر على خفض الكولستيرول كذلك.

ويعمل الزعتر على طرد الغازات من المعدة، ويساعد في عملية الهضم، وعلى امتصاص المواد الغذائية.

ويعمل على القضاء على الفطريات، والقضاء على الطفيليات مثل (الأميبا)، كما يعتبر قاتلاً للميكروبات.

يعالج الزعتر حالات الإسهال، وتناوله مع زيت الزيتون يمنح الذاكرة التقوية، ويسهم أيضاً الزعتر في تقوية جلد الرأس، ويعالج آلام الأسنان، والتهابات اللثة، ويحمي الأسنان من التعرض للتسوس.

كما ويعالج التهابات الحلق، والحنجرة، والتهابات القصبات الهوائية، ويساعد الجسم على التعرق، ويمكن استعماله على التآليل كمرهم لعلاجها.

ويستعمل الزعتر أيضاً في صناعة العطور، ومستحضرات التجميل، والصابون، وفي صناعة مزيل العرق أيضا.

يعالج الزعتر الأمراض الجلدية، كالأكزيما، والصدفية، ويعالج الحروق الجلدية أيضاً.

كما أن مغلي الزعتر مع العسل، يساعدان على تنقية الدم. ويساعد الزعتر في تفتيت الحصى في الكلوات، كما أنه يفيد في علاج مرضى السكر.

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